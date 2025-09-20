Польша подняла истребители из-за «активности российской дальней авиации»

Вооруженные силы Польши сообщили, что подняли в небо истребители вместе с авиацией союзных сил. Поводом, утверждают в оперативном командовании, стала «активность дальней авиации России» на Украине.

Наземные системы ПВО приведены в состояние высшей боевой готовности, заявили там. «Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию»,— написала пресс-служба ведомства в соцсети X.

В военном ведомстве уточнили, что эти меры направлены на защиту приграничных районов. В Минобороны РФ не сообщали о действиях российской авиации на Украине.