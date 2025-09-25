Посольство Чехии отрицает сведения о выдаче «маскировочных виз» россиянам

Посольство Чехии в России отрицает сообщения о выдаче россиянам туристических виз, которые оформлены под видом другой цели поездки. Об этом чешское диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

«Заявления на выдачу гражданам России туристических виз не принимаются на рассмотрение»,— подчеркнули в посольстве.

Информацию о том, что чешское диппредставительство оформляет «маскировочные визы», чтобы избежать финансовых потерь при отказе от российских туристов, распространил Telegram-канал Shot. Согласно сообщению канала, посольство оформляло для россиян приглашения от случайных граждан Чехии, обходя таким образом собственные ограничения.

Ранее публикацию Shot раскритиковали за недостоверность в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это не единственное сообщение Telegram-канала, подвергшееся опровержению. Накануне в АТОР заявили о неточности в посте канала об «урезании» списка стран по шенгенским визам, которые выдают в посольстве Италии.