АТОР опровергла информацию об «урезании» Италией шенгенских виз для россиян

Информация о том, что в итальянском шенгене у россиян есть пометка о запрете на въезд в семь стран Евросоюза, не соответствует действительности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее Telegram-канал Shot писал, что россияне, получив шенгенскую визу в Италию, обнаружили в загранпаспорте с десятилетним сроком действия пометку о запрете на въезд в Чехию, Данию, Францию, Исландию, Эстонию, Латвию и Литву.

В АТОР пояснили, что ограничения введены только для туристов с загранпаспортами старого образца: без биометрии и с пятилетним сроком действия. Причем это произошло несколько месяцев назад: в Латвии – 15 июля, во Франции – 14 апреля. «Телеграм-канал, который придумал "маскировочные" визы в Чехию и специализируется на выдуманных "эпидемиях" и "массовых отравлениях", продолжает плодить визовые фейки и пугать туристов»,— отмечается в сообщении ассоциации.

В АТОР добавили, что Италия в визовом вопросе остается одной из стран, наиболее лояльных к россиянам. О лояльности Италии к гражданам России сообщали и в Российском союзе туриндустрии (РСТ).