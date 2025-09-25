The Times: большинство членов исполкома UEFA выступают за отстранение Израиля

Подавляющее большинство членов исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступают за отлучение израильских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщила британская газета The Times.

По данным издания, исполком UEFA огласит окончательное решение на следующей неделе. Источники газеты сообщают, что «те, кто высказались за отстранение Израиля указывают на аналогичный запрет, принятый в отношении российских клубов» после начала вооруженного конфликта на территории Украины.

В августе The Times сообщала, что несколько европейских клубов обращались в UEFA с просьбой учесть в схеме жеребьевки континентальных турниров их желание избежать встреч с израильскими командами. Вопрос об этичности участия сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года поднимали различные футбольные органы стран, чьи сборные являются соперниками израильтян по квалификационной группе. Итальянская ассоциация футбольных тренеров призывала UEFA и Международную федерацию футбола (FIFA) применить санкции в отношении израильского спорта. Норвежская футбольная ассоциация сообщила, что переведет прибыль от октябрьского матча противников в Осло на гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Настаивали на необходимости отстранения израильских команд и структуры ООН.

23 сентября газета Israel Hayom утверждала, что благодаря связям в дипломатических кругах, среди футбольных функционеров и «уважаемых людей из мира спорта», а главным образом благодаря поддержке США, введения ограничительных мер удалось избежать, оговорившись, правда, что «битва за место в международном футболе еще далека от завершения».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Израильский футбол избежал российской судьбы».

Арнольд Кабанов