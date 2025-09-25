Глава ВТБ Костин не хочет получать зарплату в цифровых рублях

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Его массовое внедрение было запланировано на 2025-й, но срок перенесли на сентябрь 2028-го. В июле 2025-го был принят закон о внедрении новой формы рубля в бюджетный процесс. По оценкам ЦБ, через пять-семь лет цифровой рубль станет привычным платежным средством.

«Я пока ношу обычный (рубль.— “Ъ”)»,— сказал господин Костин на Международном банковском форуме (цитата по ТАСС).

Первым в России зарплату в цифровых рублях получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Деньги поступили на его цифровой кошелек на платформе Банка России.

Подробнее о новой форме российской валюты — в материале «Ъ» «Цифровой рубль перечисляют в казну».