Глава ВТБ Костин не хочет получать зарплату в цифровых рублях
Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.
Андрей Костин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Банк России запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Его массовое внедрение было запланировано на 2025-й, но срок перенесли на сентябрь 2028-го. В июле 2025-го был принят закон о внедрении новой формы рубля в бюджетный процесс. По оценкам ЦБ, через пять-семь лет цифровой рубль станет привычным платежным средством.
«Я пока ношу обычный (рубль.— “Ъ”)»,— сказал господин Костин на Международном банковском форуме (цитата по ТАСС).
Первым в России зарплату в цифровых рублях получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Деньги поступили на его цифровой кошелек на платформе Банка России.
