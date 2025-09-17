Депутат Аксаков первым в России получил зарплату в цифровых рублях

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») стал первым россиянином, получившим зарплату в цифровых рублях. Средства поступили на его цифровой кошелек на платформе Банка России. Анатолий Аксаков протестировал переводы и платежи, сделав пожертвования фонду «Линия жизни» и организации «Детские деревни SOS», оплатил заказ в московском кафе по QR-коду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Аксаков написал в своем Telegram-канале, что внедрение цифрового рубля будет поэтапным, давая гражданам выбор формы получения зарплаты и способов оплаты товаров и услуг. Он выразил уверенность, что цифровой рубль быстро станет популярным благодаря бесплатному использованию для людей и минимальным комиссиям для розничных сетей.

Анатолий Аксаков добавил, что широкое использование цифровых рублей начнется с сентября 2026 года, когда крупнейшие банки подключатся к платформе. В течение двух лет все остальные банки и большая часть торговых предприятий также присоединятся к этой инициативе. Согласно декларации, в 2024 году основной доход депутата составил 10,4 млн руб.