Посольство России в Дании назвало провокацией новые инциденты с дронами

Посольство России в Дании прокомментировало заявления датских властей о появлении беспилотников над четырьмя аэропортами в ночь на 25 сентября. Диппредставительство назвало запуск БПЛА срежиссированными провокациями и отвергло «абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам».

«Несомненно, она (провокация.— "Ъ") будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности,— подчеркивается в заявлении посольства в Telegram-канале,— в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны».

Дроны заметили над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге, а также над авиабазой Скридструп. На каждом из них находятся действующие или бывшие объекты военного назначения. Аэропорт Ольборга на несколько часов приостанавливал работу. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что запуск дронов был операцией, выполненной профессионалами.