Дания сочла появление дронов над четырьмя аэропортами «гибридной атакой»

Запуск дронов над аэропортами Дании был «систематической» операцией, выполненной профессионалом, заявил глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен. Доказательств того, что дроны могли быть российскими, у Дании нет.

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters Троэльс Лунд Поульсен

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Helms / Reuters

«Не может быть никаких сомнений в том, что это дело рук профессионала, учитывая, что речь идет об операции, проведенной практически одновременно в стольких местах. Я бы охарактеризовал это как гибридную атаку с использованием различных типов беспилотников»,— заявил министр обороны на пресс-конференции (цитата по AFP).

Дроны решили не сбивать. Господин Поульсен добавил, что Дания пока не знает, будет ли задействовать четвертую статью Устава НАТО о консультациях с союзниками. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор также назвал инцидент «гибридной атакой», целью которой было «распространение страха».

Дроны были замечены над датскими аэропортами Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборга, а также над авиабазой Скридстру. В Ольборге находится база, которая обслуживает транспортные самолеты ВВС Дании. Местный аэропорт приостанавливал работу на несколько часов. На авиабазе Скридструп ремонтируют истребители F-16, в Эсбьерге с лета находится временный военный городок. В Сеннерборге до 2014 года располагалась казарма для датских военнослужащих.