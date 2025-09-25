Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Росгвардии Стригунова

2-й Западный окружной военный суд признал законным решение продлить арест бывшему замглавы Росгвардии, генерал-полковнику Виктору Стригунову. Он обвиняется в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило ТАСС.

По версии следствия, господин Стригунов в 2012-2014 годах получал взятки от представителей компаний за покровительство при выполнении госконтрактов на строительство объектов. Так, в 2014 году он поручил построить учебный центр в Кемеровской области на непригодном участке. В итоге контракт не был выполнен, ущерб от действий генерал-полковника превысил 2 млрд руб.

Всего Виктору Стригунову вменяют три эпизода получения взяток. Их общая сумма, по данным СКР, составила около 66 млн руб.

Проверку в отношении замглавы Росгвардии начали по инициативе руководителя ведомства Виктора Золотова. 7 июля фигуранта отправили под стражу, после чего суд первой инстанции продлил срок ареста до 30 ноября.

Никита Черненко