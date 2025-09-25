Песков заявил о продолжении сотрудничества России и Казахстана по всем областям

Москва намерена сохранять и развивать сотрудничество с Казахстаном во всех возможных сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Казахстан — это наш очень близкий партнер, и торгово-экономическое сотрудничество мы будем продолжать,— подчеркнул господин Песков на брифинге.— И, конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана. И будем участвовать во всех конкурентных процессах».

Представитель президента добавил, что понимает решение Казахстана закупить локомотивы у США вместо приобретения их у российского Трансмашхолдинга. По его словам, состоявшаяся сделка — это коммерческий вопрос.

По итогам сделки американская компания Wabtec поставит Казахстану 300 локомотивов на сумму $4,2 млрд. Договоренности удалось достичь после телефонного разговора президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева.