Российские силы ПВО за два часа сбили пять беспилотников

Российские средства ПВО в период с 10:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По два дрона были сбиты в небе над Брянской и Курской областями, еще один — в небе над Белгородской. Через 40 минут после уничтожения БПЛА в Белгороде и Белгородском районе был объявлен режим беспилотной опасности, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, при уничтожении БПЛА никто не пострадал. Разрушений на земле также не обнаружено. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о двух пострадавших при ударе дрона по Рыльскому району.

В ночь на 25 сентября над регионами России были сбиты 55 БПЛА. В зону уничтожения дронов попали Ростовская область, Краснодарский край, Крым, а также акватория Черного и Азовского морей.