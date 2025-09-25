Силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 24 сентября до 7:00 25 сентября средства ПВО уничтожили и перехватили 45 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По ее данным, «в ночное время» силы ПВО сбили в общей сложности 55 БПЛА.

В Ростовской области дроны были уничтожены в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районах. Никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

Вчера Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибли два мирных жителя, еще 11 получили ранения. Были повреждены жилые дома, гостиница и офисные здания. По данным «Ъ», СКР возбудит уголовное дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Новороссийск атаковали с воздуха и моря».