Пропавшего в горах Свердловской области туриста нашли живым
В Свердловской области найден живым турист Федор Медведев, который пропал неделю назад в районе горы Ольвинский камень в Карпинском районе. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «РМК поиск». Поисково-спасательная группа обнаружила мужчину во время прочеса лесного массива на квадроцикле.
Фото: «РМК Поиск»
«Состояние средней тяжести. Экипажем поисково-спасательной команды "РМК Поиск"доставлен в центральную городскую больницу г. Карпинска и передан для оказания медицинской помощи»,—сообщили в пресс-службе «РМК поиск»
В настоящий момент сотрудники «РМК Поиск» находятся вместе с пострадавшим.
Напомним, Федор Медведев 16 сентября отправился на сбор шишек в районе горы Конжак в составе группы. По словам знакомых пропавшего, он в какой-то момент отстал и свернул в сторону. С 18 сентября его искали волонтеры, сотрудники МЧС и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».