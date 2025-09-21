В горах Свердловской области несколько дней ищут туриста

В Свердловской области с 18 сентября ищут 43-летнего туриста Федора Медведева, который пропал в горах. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», он ушел в лес и не вернулся. Поиски ведутся в районе горы Ольвинский камень в Карпинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лиза Алерт» / vk.com Фото: «Лиза Алерт» / vk.com

По данным портала Е1, Федор Медведев еще 16 сентября отправился на сбор шишек в районе горы Конжак в составе группы. «Телефон его недоступен. Мы даже не знаем, жив ли он. Быть может, ранен и нуждается в помощи. Люди, которые шли с Федором, говорят, что разминулись с ним, он ушел в сторону. Но на точку сбора он так и не вышел. С вечера вторника начали искать его», — рассказали порталу знакомые пропавшего.

Приметы пропавшего: рост — 177 см, темные волосы, зеленые глаза.