В Екатеринбурге оплата проезда по QR-коду временно недоступна из-за DDoS-атак

В Екатеринбурге оплата проезда по QR-коду в общественном транспорте временно недоступна. Как сообщили в мэрии,технические проблемы связаны с DDoS-атаками на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК).

Специалисты уже работают над устранением последствий атак. По данным городской администрации, пассажиры могут оплатить проезд на стационарных терминалах в салоне автобусов (безналичный расчет) или у водителя (наличный расчет).

Полина Бабинцева