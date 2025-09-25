Дилерский центр Lixiang может открыться в России до конца года

Официальный дилерский центр китайских автомобилей Lixiang может открыться в России до конца года, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, компания планировала открытие офиса осенью.

«Наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ, будем им в этом вопросе помогать»,— сообщил министр в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Алиханов, в 2024 году по каналам параллельного импорта в Россию завезли около 23 тыс. машин этого бренда. Российская сторона договорилась с Lixiang о том, что китайская компания «придет с регистрацией типа транспортного средства, пройдет все необходимые процедуры, откроет дилеров». «Просили их взять на обслуживание те автомобили, которые были ввезены физическими и юридическими лицами в индивидуальном порядке ранее»,— добавил он.

Ситуация с затовариванием на российском авторынке, возникшая в конце прошлого года, стабилизируется, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры и эксперты. Общие запасы новых легковых машин, по подсчетам участников отрасли, не превышают 350 тыс. штук.

Подробности — в материале «Ъ» «Зеленый сток-сигнал».