Жительница Татарстана обвиняется в обмане маркетплейса на сумму 1 млн рублей

Прокуратура Татарстана обвинила 19-летнюю местную жительницу в хищении у маркетплейса товаров на сумму 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в августе 2023 года пользовательница маркетплейса воспользовалась технической ошибкой приложения и смогла заказать товары на сумму более 1 млн рублей, не оплачивая их.

Обвиняемая пробовала воспользоваться данной схемой вновь, однако служба безопасности маркетплейса пресекла попытку.

Местная жительница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Фигурантка признала вину, ущерб не был возмещен. Дело направили в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан.

Марк Халитов