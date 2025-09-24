Вэнс: конфликт на Украине вредит России, США и Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт на Украине наносит ущерб трем странам: России, Украине и США. Господин Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп уверен в этом и стремится прекратить убийства, связанные с конфликтом.

«Президент (США Дональд Трамп.— "Ъ") уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента»,— сказал господин Вэнс (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, вице-президент США пригрозил России серьезными последствиями в случае отказа участвовать в добросовестных переговорах по урегулированию конфликта. «Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности»,— отметил господин Вэнс.