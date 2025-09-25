После ДТП в Анталье в больницах остаются 10 россиян

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что дипломатов попросили помочь с эвакуацией на родину трех соотечественников, пострадавших в ДТП в Аланье. В больницах после аварии остаются 10 российских туристов.

Двое пострадавших находятся в реанимации без сознания, рассказали ТАСС в диппредставительстве. «Генконсульство в случае обращений родственников оказывает им консульское содействие»,— добавили дипломаты.

Авария произошла утром 23 сентября. Вблизи Аланьи столкнулись туристический автобус и маршрутка. В ДТП попали более 20 россиян, с ними были дети.