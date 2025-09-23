После ДТП в Аланье госпитализированы 18 россиян

В четырех турецких госпиталях находятся 18 российских туристов, которые попали в ДТП с автобусом в Аланье, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Один из них находится в реанимации.

«Часть из туристов уже в отелях — те, у которых легкие травмы»,— уточнил представитель РСТ «РИА Новости». Генконсульство России в Анталье сообщило «Интерфаксу», что всего в ДТП попали более 20 россиян.

Туристический автобус и маршрутка столкнулись вблизи Аланьи утром 23 сентября. По информации 78.ru, в числе пострадавших есть как минимум двое детей в возрасте семи и 14 лет.