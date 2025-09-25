ЦБ выпустит новые 50-рублевые и 10-рублевые купюры

Банк России планирует в 2027 году выпустить новые 50-рублевые купюры, в 2028 году — банкноты номиналом 10 руб.

«Банкноты 10 и 50 рублей мы также будем обновлять ... У нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов,— сказал зампред ЦБ Сергей Белов в интервью «РИА Новости». — Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей».

В 2022 году регулятор представил обновленную 100-рублевую купюру, в 2023 году — новые варианты банкнот номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб. Выпуск последней был приостановлен из-за критики Русской православной церкви. Там обратили внимание на то, что на купюре здание бывшей дворцовой церкви Казанского кремля изображено без креста, хотя расположенную рядом башню Сююмбике венчает полумесяц.

В сентябре 2025-го Сергей Белов также сообщил о планах ЦБ выпустить обновленную 500-рублевую купюру.