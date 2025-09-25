Посольство подтвердило гибель монаха из России на Шри-Ланке

Посольство РФ в Коломбо подтвердило, что среди погибших при падении кабины фуникулера на Шри-Ланке был буддийский монах из России. Его семье пообещали оказать «необходимое консульское содействие», заявили ТАСС в дипмиссии.

«Посольство подтверждает гибель росгражданина в инциденте на канатной дороге,— уточнили в диппредставительстве. — . Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем».

Всего на Шри-Ланке погибли семеро буддистских монахов, еще шестеро пострадали. По предварительным данным, у фуникулера оборвался трос. Среди жертв аварии было трое иностранных граждан — помимо россиянина, погибли граждане Румынии и Индии.