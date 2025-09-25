Буддистский монах из России погиб при падении фуникулера на Шри-Ланке

На Шри-Ланке в результате аварии на фуникулере погибли семеро буддистских монахов, еще шестеро пострадали. Полиция сообщила, что в числе погибших три иностранца — из России, Румынии и Индии.

ЧП произошло в лесном монастыре На Уяна на северо-западе Шри-Ланки, передает Mathrubhumi. По предварительной информации, оборвался трос, после чего вагонетка сошла с рельсов и врезалась в дерево.

Всего в салоне находились 13 монахов. Состояние четверых пострадавших оценивается как критическое.