Чемпионка мира сделала трупный выбор

Американская фигуристка Алиса Лью перед стартом сезона отказалась от короткой программы из-за криминальных ассоциаций

В фигурном катании произошло беспрецедентное для этого вида ЧП. Американка Алиса Лью, действующая чемпионка мира, отказалась от уже подготовленной к сезону, пиком которого станет Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо, короткой программы из-за случая с одним из исполнителей выбранного ею музыкального сопровождения — артистом, выступающим под псевдонимом D4vd. Он стал фигурантом уголовного дела об убийстве девушки-подростка, чье расчлененное тело нашли в его машине. Отказ от уже обкатанной программы и необходимость экстренного поиска замены — большая проблема для спортсменов. Однако Лью пообещала решить ее «мозговым штурмом».

Экстренная замена короткой программы практически наверняка выльется для Алисы Лью в серьезные трудности при подготовке к Олимпиаде

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Алиса Лью сообщила о том, что отказывается от подготовленной к сезону короткой программы, постом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В нем она обратилась к болельщикам, ждавшим ее премьеры, призвав их понять решение «в свете недавних событий». Они, по словам Лью, заставили фигуристку и работающую с ней тренерскую команду «идти в другом направлении, которое соответствует ее ценностям и этическим принципам».

На самом деле речь идет о беспрецедентном ЧП, касающемся спортсменки с очень громким именем. У 20-летней Алисы Лью любопытная биография. Будучи совсем юной, она входила в число главных талантов мирового фигурного катания. Однако добиться по-настоящему выдающихся достижений в тот период ей не удалось. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Лью стала шестой, а вскоре после нее завоевала бронзу на чемпионате мира в Монпелье. Однако ее реальная ценность была невелика. Французский турнир из-за уже введенных после начала специальной военной операции на Украине санкций пропустили представительницы доминировавшей на международной арене российской сборной — олимпийская чемпионка Анна Щербакова и взявшая в Китае серебро Александра Трусова.

В конце того сезона Алиса Лью объявила о том, что уходит из спорта, почувствовав, как тогда казалось, что достигла своего потолка. Однако в 2024 году она неожиданно анонсировала возвращение.

При этом выяснилось, что, несмотря на долгую паузу в карьере, повзрослевшая Лью стала кататься лучше, чем раньше, освоив даже элементы сверхвысокой сложности вроде прыжков в четыре оборота, которыми уверенно владели, по сути, лишь россиянки. Огромного успеха американка добилась сразу же — в первом после возобновления карьеры сезоне. В марте она завоевала золото чемпионата мира в Бостоне с чрезвычайно солидной суммой баллов, заработанных в короткой и произвольной программах,— 222,97. Победа автоматически превратила ее в одну из основных претенденток на золото ближайшей Олимпиады, которую в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Пожалуй, именно Алиса Лью выглядела наиболее опасной соперницей для допущенной к участию в ней и в минувший уикенд первенствовавшей на квалификационном турнире в Пекине россиянки Аделии Петросян.

Аделия Петросян и Петр Гуменник уверенно справились с олимпийской квалификацией

Уникальной историю с программой Лью делает причина отказа от нее. В Америке, конечно, сразу догадались, что она имеет в виду под «недавними событиями». В качестве музыкального сопровождения для своей короткой программы фигуристка выбрала песню «This Is How It Feels». Ее исполняют исландская певица Лейвей и американец, выступающий под псевдонимом D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк). Так вот, сейчас этот артист, раскрутившийся благодаря соцсетям, находится в центре внимания из-за громкого расследования, которое ведет полиция Лос-Анджелеса. Еще 8 сентября в багажнике принадлежащей D4vd Tesla было обнаружено расчлененное тело 15-летней Селесты Ривас Эрнандес, пропавшей в 2024 году.

Процессуальный статус певца, отменившего концертный тур, пока неясен. Новостей о предъявлении ему обвинений не появлялось. Но известно, что в его доме был проведен обыск, а мать жертвы рассказала журналистам, что бойфренда девушки звали Дэвид.

Между тем для посчитавшей невозможным ассоциироваться с криминалом и трагедией Алисы Лью ее поступок означает неизбежные проблемы, возможно серьезно понижающие ее котировки, в том числе олимпийские.

Дело в том, что в фигурном катании экстренная замена уже готовой и «накатанной» программы выливается в огромные трудности с отработкой новой, требующей времени. У Лью же его почти нет.

Сезон для нее стартует через месяц — этапом серии Гран-при в Китае. Более того, обычно и четырех с половиной месяцев — а столько остается до открытия Олимпиады,— как правило, мало, чтобы довести прокат программы до идеального состояния.

Впрочем, сама Алиса Лью постаралась убедить поклонников в том, что такое нежданное вмешательство обстоятельств в ее планы не стало для нее катастрофическим ударом. Она рассказала, что проведет «мозговой штурм» с целью подобрать альтернативу выброшенной на свалку программе, уточнив, что, пока он идет, может воспользоваться программами «знакомыми», то есть старыми. Правда, их использование судьи, как правило, не одобряют.

Алексей Доспехов

