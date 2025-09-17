В США в машине певца D4vd найдено тело 15-летней девушки

В багажнике автомобиля Tesla, принадлежавшего американскому певцу D4vd, найдено тело 15-летней Селесты Ривас Эрнандес, сообщили CBS и управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Машина несколько дней стояла на стоянке для эвакуированных автомобилей в Голливуде. Тело было обнаружено на прошлой неделе после жалоб на неприятный запах. Судмедэксперты идентифицировали жертву, но причина и время смерти неизвестны.

Офис шерифа округа Риверсайд сообщил, что Селеста Ривас Эрнандес пропала без вести в районе озера Элсинор. В последний раз ее видели 5 апреля 2024 года.

На момент обнаружения автомобиля певец D4vd должен был выступить в Миннеаполисе в рамках мирового турне, начавшегося в августе. Исполнитель быстро стал популярным благодаря своим хитам «Here With Me» и «Romantic Homicide», которые набрали более миллиарда прослушиваний на стримингах.