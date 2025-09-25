В Тольятти расселили жильцов дома, где взорвался газ

В Тольятти временно расселены жильцы подъезда дома, в котором взорвался газ. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Газ взорвался в ночь на 24 сентября в доме на улице Победы, 50, в Центральном районе города. В результате происшествия были повреждены межкомнатные перегородки внутри трех квартир и стекла 11 окон соседних квартир и подъезда.

При этом несущие конструкции здания не пострадали. Жильцы избежали травм, никто не погиб.

Из дома эвакуировали 80 человек, включая 15 детей. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Чиновники привлекли к обследованию здания экспертную организацию. Специалисты пришли к выводу, что несущие стены на верхних этажах третьего подъезда в доме нужно укрепить.

Работы проведет строительная организация. На этот период жителей подъезда решили временно расселить.

Георгий Портнов