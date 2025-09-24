В Тольятти начата проверка после хлопка газа в жилом доме

Прокуратура расследует обстоятельства хлопка газа в жилом доме в Тольятти. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прокуратура района проводит проверку соблюдения законодательства при обслуживании газоснабжающей системы дома»,— говорится в сообщении.

Происшествие случилось в 1:43 (MSK+1) в жилом доме в Центральном районе города на ул. Победы, 50. Хлопок газа повредил межкомнатные перегородки внутри трех квартир и стекла 11 окон соседних квартир и подъезда.

При этом несущие конструкции здания не пострадали. Из дома эвакуировали 80 человек, включая 15 детей.

Погибших и пострадавших нет. Собственникам поврежденных квартир предложили расселение в маневренном фонде.

Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max, в настоящее время большинство жильцов вернулись домой. Причины происшествия устанавливаются.