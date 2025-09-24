В Тольятти 80 человек эвакуированы из жилого дома из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тольятти ночью в среду, 24 сентября. Сообщение о происшествии в Центральном районе города на улице Победы, 50, поступило на пульт оперативных служб в 1:43 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже, возгорания не было. Несущие конструкции здания не пострадали, но повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах. Также выбило стекла из 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Из здания были эвакуированы 80 человек, включая 15 детей.

Для жильцов был подготовлен пункт временного размещения в школе. Для доставки и обогрева использовали два автобуса. На месте работали 60 человек и 21 единица техники.

Георгий Портнов