Соцучреждения на Камчатке будут проверять каждое утро после нападения медведя

Число оперативных групп реагирования на хищников на Камчатке будет увеличено. Охотоведы начнут проверять территории детских садов и школ перед занятиями на предмет нахождения там хищников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

Необходимость усиления проверок возникла из-за нападения медведя на женщину возле школы №3 в Петропавловске-Камчатском. Она умерла в больнице. Господин Солодов пообещал оказать семье погибшей всю необходимую помощь.

Помимо женщины, хищник набросился на мужчину на парковке на Озерной улице, тот успел сесть в автомобиль и не пострадал. После этого медведь напал на школьника возле спортивного комплекса «Водник». По словам его матери, мальчик получил травму виска и колена. Хищника застрелил охотник из добровольной народной дружины.