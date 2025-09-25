Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Соцучреждения на Камчатке будут проверять каждое утро после нападения медведя

Число оперативных групп реагирования на хищников на Камчатке будет увеличено. Охотоведы начнут проверять территории детских садов и школ перед занятиями на предмет нахождения там хищников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

Необходимость усиления проверок возникла из-за нападения медведя на женщину возле школы №3 в Петропавловске-Камчатском. Она умерла в больнице. Господин Солодов пообещал оказать семье погибшей всю необходимую помощь.

Помимо женщины, хищник набросился на мужчину на парковке на Озерной улице, тот успел сесть в автомобиль и не пострадал. После этого медведь напал на школьника возле спортивного комплекса «Водник». По словам его матери, мальчик получил травму виска и колена. Хищника застрелил охотник из добровольной народной дружины.

