На Камчатке медведь по очереди напал на водителя, школьника и убил пенсионерку

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на мужчину, 12-летнего ребенка и пожилую женщину. Пенсионерка умерла в больнице.

Первое нападение произошло на парковке на Озерной улице, пишет «АиФ-Камчатка». Мужчина успел запрыгнуть в автомобиль. «Хищник не успокоился, стал со всей силы стучать по машине, но вскоре ушел. На машине остались серьезные вмятины»,— сказано в публикации.

Затем, примерно в 7:30 по местному времени, медведь напал на школьника возле спортивного комплекса «Водник». Хищник ударил ребенка по спине, когда тот пытался убежать. Мальчик упал и притворился мертвым, после чего медведь ушел. Мать школьника рассказала РЕН ТВ, что ребенок получил травму виска и колена.

Затем возле школы №3 медведь напал на 84-летнюю женщину. Ее госпитализировали со скальпированными ранами, сообщили «Ъ» в краевом Минздраве. В больнице пациентка умерла.

Минлесоохоты Камчатки сообщило, что охотник из добровольной народной дружины застрелил медведя. МЧС по региону уточнило, что в Петропавловске-Камчатском заметили еще одного медведя.