Все 180 пляжей Сочи открыли для туристов после атак морских дронов в Черном море

В Сочи все 180 пляжей работают в обычном режиме после угрозы атаки ВСУ 24 сентября. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

«Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК (безэкипажных катеров. — «Ъ») на территорию края завершены»,— написал господин Прошунин. Он отметил, что жителям и 175 тыс. туристов сейчас ничто не угрожает.

Накануне в Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки морских дронов. Жителей и туристов призывали покинуть набережные и пляжи, оставаться дома и не подходить к окнам.

В 20:32 мск угроза атаки была отменена. Господин Прошунин при этом призывал граждан пока не подходить к береговой линии — доступ к пляжам ограничили для проверки.