В Сочи и «Сириусе» отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

Опасность ударов безэкипажных катеров (БЭК) отменили в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Мэр города Андрей Прошунин призвал жителей воздержаться от прогулок у береговой линии 24 и 25 сентября в первой половине дня.

«На это время мы ограничим доступ к пляжам. Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете»,— написал господин Прошунин в Telegram-канале.

Опасность по БЭК в Сочи и «Сириусе» ввели сегодня в 16:23 мск. Жителей призывали не подходить к береговой линии, оставаться дома, и укрываться в помещениях, окна которых не выходят на море. ВСУ также ударили безэкипажными катерами по Новороссийску.