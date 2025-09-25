Взрыв в британском Суиндоне произошел на территории типографии

Взрыв, прогремевший в британском городе Суиндоне на юго-западе Англии, произошел в здании типографской компании ESP Smile. Об этом сообщил новостной портал BristolLive.

По данным СМИ, взрывную волну ощутили люди в соседних зданиях, в десятках домов отключилось электричество. Сейчас электроснабжение восстановлено. В пожарно-спасательной службе графств Дорсет и Уилтшир сообщили, что три бригады спасателей оставались на месте происшествия всю ночь. Расследование причин инцидента продолжается.

ESP Smile называет себя лидером рынка в производстве фотоподарков, а также в цифровой и струйной печати. Здание типографии, где произошел взрыв, находится в промышленной зоне Граундвелл на улице Кромптон-роуд.

Взрыв в Суиндоне прогремел около 19:30 по местному времени (21:30 мск) 24 сентября. После этого начался пожар. Информации о пострадавших не поступало.