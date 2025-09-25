На складе в британском Суиндоне произошел мощный взрыв

На складе в городе Суиндон на юго-западе Англии произошел мощный взрыв, затем начался пожар. Полиция эвакуировала людей из прилегающего к промзоне района, сообщает Sky News

Взрыв прогремел около 19:30 (21:30 мск) 24 сентября. Очевидцы сообщили, что слышали громкий звук, жители расположенных рядом домов почувствовали тряску. Над складом поднялось пламя и густой дым. Дороги в районе места ЧП были перекрыты.

Правоохранители призвали жителей окрестных районов оставаться дома и закрыть окна. Идет расследование причин взрыва.