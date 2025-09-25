Тюменский бизнес предупредили о массовом мошенническом обзвоне

В Тюменской области предпринимателей начали массово обзванивать мошенники ради похищения денег, предупредил информационный центр регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно схеме, неизвестные от лица представителей власти региона вымогают деньги у бизнесменов: они требуют перечислить деньги на важные цели, в том числе на гуманитарные миссии. Фактически счета являются мошенническими.

Ранее правительство Тюменской области запустило проект «Стопмошенники72.рф», который должен помочь жителям противостоять действиям кибермошенников. На сайте проекта можно найти информацию о схемах обмана и практические советы, как его избежать. В первом полугодии 2025 года обманутые тюменцы потеряли свыше 1,6 млрд руб.

Ирина Пичурина