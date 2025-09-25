Алиханов: серийные поставки «Ансат» с двигателем ВК-650В начнутся в 2027 году

Серийные поставки вертолетов «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В начнутся в 2027 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Антон Алиханов

«Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат. Серийные поставки — это 27-й год»,— сказал Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Глава Минпромторга отметил, что планируется продлить ресурс двигателей «Ансатов» предыдущих лет выпуска. По его словам, сейчас вертолеты будут дорабатывать и ремоторизировать, устанавливая отечественные движки.

В Казани 2 сентября импортозамещенный вертолет «Ансат» впервые совершил полет. Спустя несколько дней стало известно, что парк «Ансатов» начал проходить проверку второй раз за год. Это связано с обнаружением следов коррозии на хвостовом валу во время расследования авиационного происшествия с «Ансатом-У».