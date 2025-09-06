Коррозия доверия

Казанский вертолетный завод и Росавиация инициировали вторую за год проверку парка легких многоцелевых вертолетов «Ансат». Поводом стали обнаруженные следы коррозии на хвостовом валу после серьезного авиационного происшествия с учебным «Ансатом-У» 20 июня. Уже проверено более 70% машин, два хвостовых вала отправлены в ремонт. В ноябре 2024 года парк «Ансатов» уже проверяли после аварии в Нижегородской области. Эксперты считают, что повторяющиеся технические проблемы пока не угрожают позициям вертолета на рынке из-за отсутствия альтернатив в условиях санкций.

Вертолеты «Ансат» проходят повторную инспекцию за год

Казанский вертолетный завод совместно с Росавиацией проводит профилактическую проверку парка вертолетов «Ансат», сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе холдинга «Вертолеты России». Эксплуатанты проверили более 70% машин. По результатам осмотров два хвостовых вала отправлены в ремонт, еще один требует дополнительной проверки. В холдинге подчеркнули, что мероприятия носят профилактический характер и не означают остановку полетов вертолетов.

Согласно директиве от 8 августа 2025 года, опубликованной на сайте Росавиации, специалисты проводят разовый визуальный осмотр хвостовых валов ХВ-23 для предупреждения авиационных происшествий

Как указано в документе, поводом стало обнаружение 20 июня коррозии на хвостовом валу трансмиссии во время расследования серьезного авиационного происшествия с «Ансатом-У» государственной авиации РФ.

На запрос «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Вертолетов России» ответили, что у них нет информации об этой аварии.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», на вертолете тогда разрушился хвостовой вал из-за некачественного изготовления. В ходе проверок по директиве на многих «Ансатах» эксплуатанты обнаружили дефекты на хвостовых валах в виде вспучиваний лакокрасочного покрытия и скопления точек. Поскольку на «Ансатах» государственной и гражданской авиации конструкция этого вала идентична, Казанский вертолетный завод решил инициировать разовые проверки всех машин до завершения расследования происшествия.

Директива Росавиации предписывает провести в течение десяти летных часов осмотр хвостовых валов ХВ-23, установленных на «Ансатах» и находящихся на складах у операторов. Валы со следами коррозии должны быть сняты с эксплуатации и отправлены в ремонт. Кроме того, валы с серийными номерами по 27523XB3180131 включительно, прошедшие капитальный ремонт без замены определенных труб, также подлежат снятию с эксплуатации и повторному ремонту. Документ устанавливает периодичность повторных осмотров хвостовых валов каждые 50±10 летных часов или 90±10 календарных дней.

Это уже вторая масштабная проверка парка «Ансатов» за год. В ноябре 2024 года аналогичные мероприятия проводились после жесткой посадки санитарного вертолета в Нижегородской области 22 октября. Тогда проверкам подверглись корпуса, хвостовые редукторы, лопасти рулевых винтов и оборудование со складов. На борту «Ансата» находились два члена экипажа и три пассажира, трое из них получили травмы. Полеты 40 вертолетов временно приостановили, направив их на Казанский вертолетный завод для ремонта. Впоследствии Росавиация допустила к полетам 38 вертолетов «Ансат».

Между тем в феврале 2025 года произошел еще один инцидент с «Ансатом» санитарной авиации в Ставропольском крае. Из-за неполадок с несущим винтом экипаж был вынужден выработать топливо и совершить аварийную посадку. Четыре человека на борту не пострадали.

На фоне технических проблем с существующим парком 2 сентября импортозамещенный «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В успешно совершил первый испытательный полет продолжительностью шесть минут.

Первый полет импортозамещенного «Ансата» на Казанском вертолетном заводе

Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал многоцелевой вертолет «жемчужиной в короне российской авиации». Новая модель может пролететь до 660 км без дозаправки, а с дополнительным топливным баком — до 800 км. Перед началом серийного производства вертолету предстоит пройти сертификационные испытания.

«Ансаты» составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации и эксплуатируются в 54 регионах России. По данным «Ростеха», с 2018 года эти машины помогли спасти более 42 тыс. человек.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что внеплановые осмотры в соответствии с директивами летной годности — нормальная практика при эксплуатации всех типов летательных аппаратов.

«Коррозия отдельных элементов — явление, которое сложно выявить в условиях заводских испытаний. «Ансаты» эксплуатируются в разных природно-климатических зонах, поэтому предпосылки для возникновения коррозии в одних случаях будут, в других — нет»,— пояснил он.

По мнению эксперта, повторяющиеся технические проблемы пока не угрожают позициям «Ансата» на рынке. "На российском рынке сложилась нетипичная ситуация, в которой объем производства и поставок определяется не столько техническими характеристиками, сколько практикой применения антироссийских санкций и эффективностью импортозамещения",— отметил господин Олег Пантелеев. Вертолеты европейского и американского производства сопоставимой размерности в Россию не поставляются, а российский Ка-226Т также ждет завершения импортозамещения. «Российским эксплуатантам нужны вертолеты такой размерности, поэтому 100% спроса в ближайшие годы будет покрываться поставками "Ансатов"»,— заключил эксперт.

Анар Зейналов