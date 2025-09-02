В Казани совершил первый полет импортозамещенный вертолет «Ансат»

Импортозамещенный вертолет «Ансат», произведенный на Казанском вертолетном заводе, успешно завершил первый испытательный полет, который длился шесть минут. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Татарстана. Перед началом серийного производства вертолету предстоит пройти сертификационные испытания.

Новая модель основана на «Ансат-М», сертифицированной в 2022 году. Вертолет может пролететь до 660 км без дозаправки, а с дополнительным топливным баком — до 800 км. Машина способна работать при температурах от -45 до +50 градусов и в высокогорных условиях. Вертолет оснащен российскими двигателями ВК-650В, а также усовершенствованными топливной и масляной системами.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, посетивший Казанский вертолетный завод, сказал, что новый «Ансат» демонстрирует потенциал российского вертолетостроения к полной независимости от импортных систем. «Уверен, что данная машина будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом. Мы и ранее поставляли данную модель за рубеж»,— заявил он.