Сожительница экс-главы ГИБДД Ставрополья получит 11,7 млн рублей компенсации
Сожительница бывшего начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова Елена Псел добилась компенсации за конфискованный коттедж в Ставрополе. Госказна выплатит ей 11,7 млн руб. Основанием для возмещения стало признание законного приобретения земельного участка под строением, пишет RT со ссылкой на свои источники.
Фото: СК РФ
Весной Ленинский суд Ставрополя приговорил Алексея Сафонова к 20 годам строгого режима. Его признали виновным в систематических взятках с перевозчиков перегруженных фур. Схема работала как минимум с 2017 года. Следствие установило, что инспекторы под его руководством пропускали машины за деньги, а суммы доходили до миллионов рублей ежемесячно.
В июле 2021 года силовики провели обыск в доме и нашли дорогую мебель, пачки наличных и санитарные комнаты с позолоченными унитазами. Особняк был записан на Елену Псел, однако после суда его изъяли в пользу государства. В 2023 году родственники бывшего полицейского пытались оспорить конфискацию. В итоге суд постановил выплатить экс-сожительнице экс-полицейского денежную компенсацию.
Адвокат Елены Псел заявил, что его подзащитная намерена вернуть коттедж и жить в нем, несмотря на решение о выплате. По версии защиты, дом был построен на законно приобретенной земле и не имеет отношения к доходам Алексея Сафонова.