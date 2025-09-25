Сожительница экс-главы ГИБДД Ставрополья получит 11,7 млн рублей компенсации

Сожительница бывшего начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова Елена Псел добилась компенсации за конфискованный коттедж в Ставрополе. Госказна выплатит ей 11,7 млн руб. Основанием для возмещения стало признание законного приобретения земельного участка под строением, пишет RT со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Весной Ленинский суд Ставрополя приговорил Алексея Сафонова к 20 годам строгого режима. Его признали виновным в систематических взятках с перевозчиков перегруженных фур. Схема работала как минимум с 2017 года. Следствие установило, что инспекторы под его руководством пропускали машины за деньги, а суммы доходили до миллионов рублей ежемесячно.

В июле 2021 года силовики провели обыск в доме и нашли дорогую мебель, пачки наличных и санитарные комнаты с позолоченными унитазами. Особняк был записан на Елену Псел, однако после суда его изъяли в пользу государства. В 2023 году родственники бывшего полицейского пытались оспорить конфискацию. В итоге суд постановил выплатить экс-сожительнице экс-полицейского денежную компенсацию.

Адвокат Елены Псел заявил, что его подзащитная намерена вернуть коттедж и жить в нем, несмотря на решение о выплате. По версии защиты, дом был построен на законно приобретенной земле и не имеет отношения к доходам Алексея Сафонова.

Станислав Маслаков