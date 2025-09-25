Сергей Ямкин вновь стал председателем законодательного собрания Ямала

Депутат от партии «Единая Россия» Сергей Ямкин был избран спикером восьмого созыва законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Этот пост он уже занимал в прошлом созыве законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ямкин

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Сергей Ямкин был единственным заявившимся кандидатом. Его кандидатуру поддержали 20 депутатов из 20 присутствовавших.

«Рассчитываю на наше плодотворное сотрудничество, и приложу все силы, чтобы наша совместная работа приносила реальную пользу округу и его жителям»,— сказал господин Ямкин.

Заместителями председателя стали Виктор Казарин и Наталия Фиголь. Оба депутата были выдвинуты фракцией «Единой России», оба занимали должность вице-спикера в седьмом созыве ямальского заксобрания. За них также проголосовали все присутствовавшие депутаты.

Губернатор региона Дмитрий Артюхов назвал новый состав законодательного собрания «очень сильным», отметив, что в нем есть и представители нефтегазовой отрасли, и работники социальны профессий. По его словам, в текущем периоде нужно «более рачительно подходить к приоритетам». Глава региона вырази надежду, что впереди «будет период подъема», в который удастся решить те задачи, которые сейчас депутаты «вынуждены отложить».

Выборы в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа прошли 12-14 сентября. В результате выборов «Единая Россия» получила 18 мандатов, ЛДПР — два, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — по одному.

Подробнее — в материале «Партиям оставаться на своих местах»

Анна Капустина