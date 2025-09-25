«Фонтанка»: взрыв посылки на почте в Петербурге квалифицировали как теракт

После взрыва посылки на почте в Петербурге возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает «Фонтанка». По информации издания, этой ночью полиция задержала 62-летнего мужчину, который занимался отправкой коробок. На него составили протокол о мелком хулиганстве, после чего ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело о теракте.

24 сентября в 18:45 экстренные службы получили сообщение о происшествии в отделении почты — одна из посылок задымилась. Прибывший на место отряд ОМОН «Балтика» обнаружил в одной из коробок три петарды, которые находились в тубусе из-под витамина C, пишет «Фонтанка». Издание добавляет, что взорвавшаяся посылка должна была отправиться в Татарстан, из этого региона родом и сам отправитель.

«Ъ-СПб» накануне заявили в МЧС, что в отделении почты произошел «хлопок»: взрыва и последующего возгорания не было. Люди самостоятельно эвакуировались из здания, никто не пострадал.