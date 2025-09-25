Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двери «горизонтального лифта» на станции «Петроградская» открыли из-за ремонта

На платформе станции метро «Петроградская» в Петербурге проводились работы по ремонту автоматических станционных дверей. Как сообщают очевидцы, утром 25 сентября двери «горизонтального лифта» по первому пути на станции оказались открыты.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Как заверили в ГУП «Петербургский метрополитен», на платформе станции были выставлены дополнительные посты для контроля входа и выхода пассажиров из вагонов.

«Возможны незначительные отклонения поездов от графика движения»,— предупредили также в пресс-службе подземки. Пассажиров попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Позднее в метрополитене заявили, что ремонтные работы автоматических дверей на станции «Петроградская» закончены, график движения поездов восстановлен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце минувшей недели в Петербурге несколько раз закрывали на вход вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина» с выходом на Финляндский вокзал. Причиной ограничений там стал требующий ремонта эскалатор.

Андрей Цедрик

