Один из входов на станцию «Площадь Ленина» снова закрывали из-за остановки эскалатора

Первый вестибюль станции метро «Площадь Ленина» был закрыт на вход с 7:43 до 8:15. Причиной вновь стала внеплановая остановка эскалатора сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Попасть на станцию можно было через второй вестибюль. Накануне, 19 сентября, вход уже закрывали по аналогичной причине.

При этом, как ранее сообщал «Ъ-СПб», вечером того же дня в вестибюль нельзя было зайти в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

Артемий Чулков