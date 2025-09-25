Врачи не смогли спасти женщину после нападния медведя в Петропавловске-Камчатском
Женщина, получившая множественные ранения в четверг во время нападения медведя, скончалась в реанимационном отделении Камчатской краевой больницы, сообщили «Ъ» в региональном минздраве.
«Она получила травмы, несовместимые с жизнью»,— сообщил представитель минздрава Камчатки.
Рано утром 25 сентября у здания школы №3 в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину, которую госпитализировали со скальпированными ранами. Хищника у школы застрелили охотоведы. До встречи с горожанкой зверь на парковке на улице Озерной пытался напасть на мужчину, который успел спрятаться в автомобиле.
После ЧП власти Камчатского края заявили об усилении патрулирования в Петропавловске-Камчатском.