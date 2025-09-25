EUObserver: ЕС не намерен вводить ограничения в отношении туристов из России

Российские туристы могут продолжать приезжать в Евросоюз (ЕС), несмотря на готовящиеся ограничения в отношении туристического сектора, сообщает EUObserver со ссылкой на дипломатов. По данным портала, новые санкции затронут не россиян, а граждан ЕС, которые захотят поехать в Россию.

«Оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью, в России запрещается»,— говорится в проекте предложения, с которым ознакомился портал. Согласно документу, ограничения намерены ввести «для сокращения доходов, которые Россия получает от таких услуг», а также для сокращения числа поездок в РФ.

Еврокомиссия (ЕК) планирует до конца года опубликовать новую стратегию в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС. Однако, по словам одного из европейских дипломатов, это, скорее всего, будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами санкций ЕС.

В прошлом году около 541 тыс. россиян посетили страны еврозоны. Это на 4,6% больше, чем годом ранее (517 тыс. в 2023 году), отмечает EUObserver.

ЕК на прошлой неделе официально представила новый пакет санкций. Среди прочего, предлагается на год раньше полностью отказаться от российского СПГ, внести в черный список еще 118 танкеров, запретить трансакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Послы ЕС в Брюсселе обсудят предложения 26 сентября.

