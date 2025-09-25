Суд рассмотрит заново дело экс-директора ЧЭМК о развращении подростков

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции назначил дату заседания по пересмотру приговора экс-гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, признанному виновным в развращении подростков. Заявление подала прокуратура, указано в картотеке судебных дел.

Фото: Пресс-служба ЧЭМК Павел Ходоровский

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Дело Павла Ходоровского вновь рассмотрят 11 ноября. Надзорное ведомство обжаловало приговор в начале сентября, изучение материалов заняло у суда две недели.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре прошлого года Павла Ходоровского признали виновным по пяти статьям: ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Региональная прокуратура обжаловала это решение суда, и областной суд в апреле 2025-го увеличил условный срок до шести лет, добавив испытательный срок в 4,5 года.

Судья Михаил Новоселов, назначивший наказание Ходоровскому, вскоре после приговора пошел на повышение. Высшая квалификационная коллегия судей выдала положительную характеристику сотруднику, имеющему опыт работы 30 лет. В итоге господин Новоселов стал судьей Седьмого кассационного суда.

Виталина Ярховска