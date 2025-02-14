Судья, назначивший условный срок экс-директору ЧЭМК, претендует на новое место

Председатель Калининского районного суда Челябинска Михаил Новоселов рекомендован на новую должность. Он может получить место судьи в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), сообщает портал Право.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото – экс-директор ЧЭМК Павел Ходоровский

Фото: Пресс-служба ЧЭМК На фото – экс-директор ЧЭМК Павел Ходоровский

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

На работу в Седьмой кассационный суд претендовали пять человек. Михаил Новоселов получил положительную рекомендацию благодаря стажу работы, который превышает 30 лет. Без дополнительных вопросов ВККС выдала ему положительную характеристку.

Председатель Калининского райсуда Михаил Новоселов рассматривал уголовное дело бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, которого обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними. 11 декабря прошлого года подсудимому вынесли приговор – четыре года условного лишения свободы.

Согласно сайту Калининского райсуда, Павел Ходоровский обвинялся в совершении преступлений по ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета), п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета).