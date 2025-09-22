Вылет самолета из Екатеринбурга в Египет отложили до вечера

Отправление самолета компании Almasria Universal Airlines из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх задерживается почти на 16 часов, следует из расписания на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс UJ-722 должен был вылететь в 5:20, но отправление перенесли на 20:50. Накануне в Екатеринбурге на несколько часов задержался самолет Almasria в египетскую Хургаду, он улетел ночью.

Напомним, на прошлой неделе на прибытие в аэропорт Кольцово задерживались два самолета — из Москвы и Худжанда (Таджикистан), это произошло из-за густого тумана утром в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина