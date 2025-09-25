Onet: упавшую на дом в Польше ракету мог выпустить нидерландский F-35

Ракету-перехватчик, упавшую на дом в Вырыках на востоке Польши, вероятно, выпустил находившийся на дежурстве нидерландский истребитель F-35. Об этом сообщил польский портал Onet.

В ночь на 10 сентября Польша заявила, что границу страны нарушили 19 БПЛА. Предполагалось, что обломки одного из них повредили крышу дома в Вырыках. На прошлой неделе польские власти заявили, что в жилой дом попал не обломок беспилотника, а ракета, выпущенная с истребителя F-16.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники облетели пятую статью».