В Польше заявили о попадании в жилой дом собственной ракеты с истребителя F-16

Власти Польши подтвердили, что в жилой дом в городе Вырыки попал не обломок беспилотника, а ракета, выпущенная с истребителя F-16. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире телеканала ТVN.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши»,— сказал он. Он подчеркнул, что военные покроют убытки.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 19 БПЛА нарушили границу в ночь на 10 сентября. По его словам, обломки одного из них повредили крышу дома в Вырыках. Всю ответственность за ущерб господин Туск возложил ответственность на Россию.

В Минобороны России заявили, что удары по территории Польши не планировались, а дальность полета их дронов не превышала 700 км.